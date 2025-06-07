Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Албания — Сербия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юрген Клопп предложил «Реалу» игрока из «РБ Лейпциг» — Defensa Central

Юрген Клопп предложил «Реалу» игрока из «РБ Лейпциг» — Defensa Central
Аудио-версия:
Комментарии

Руководитель футбольных операций «Ред Булл» Юрген Клопп лично предложил мадридскому «Реалу» кандидатуру 22-летнего форварда «РБ Лейпциг» Беньямина Шешко. Об этом сообщает Defensa Central.

По информации источника, президент «сливочных» Флорентино Перес сообщил немецкому специалисту, что Шешко не подходит его команде. Подчёркивается, что «Реал» также не хочет платить € 60-65 млн за потенциальный трансфер словенского нападающего. В «Королевском клубе» продолжают поиски форварда, похожего по своему профилю на бывшего игрока команды Хоселу.

В минувшем сезоне Шешко принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 21 голом и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

Материалы по теме
«Реал» и «Бавария» могут побороться за подписание Доннаруммы — GdS

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android