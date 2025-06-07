Юрген Клопп предложил «Реалу» игрока из «РБ Лейпциг» — Defensa Central

Руководитель футбольных операций «Ред Булл» Юрген Клопп лично предложил мадридскому «Реалу» кандидатуру 22-летнего форварда «РБ Лейпциг» Беньямина Шешко. Об этом сообщает Defensa Central.

По информации источника, президент «сливочных» Флорентино Перес сообщил немецкому специалисту, что Шешко не подходит его команде. Подчёркивается, что «Реал» также не хочет платить € 60-65 млн за потенциальный трансфер словенского нападающего. В «Королевском клубе» продолжают поиски форварда, похожего по своему профилю на бывшего игрока команды Хоселу.

В минувшем сезоне Шешко принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 21 голом и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: