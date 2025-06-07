Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Албания — Сербия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Футболист «Ростова» Щетинин высказался о возможном уходе Комличенко

Футболист «Ростова» Щетинин высказался о возможном уходе Комличенко
Комментарии

Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин заявил, что нападающий Николай Комличенко пока не прощался с командой, несмотря на информацию об уходе форварда.

Ранее сообщалось, что к форварду проявляет интерес ряд клубов Российской Премьер-Лиги, в их числе «Краснодар», «Локомотив» и «Спартак».

«Комличенко пока не прощался с командой. Слухи слухами, мы видели про «Спартак» и «Локомотив», но Николай ничего не говорил», — сказал Щетинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В минувшем сезоне 29-летний Комличенко провёл 37 матчей, забил девять мячей и отдал четыре результативные передачи.

Материалы по теме
«Николич сам хочет уйти из ЦСКА». Главное о самой неожиданной новости РПЛ этого лета
Эксклюзив
«Николич сам хочет уйти из ЦСКА». Главное о самой неожиданной новости РПЛ этого лета
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android