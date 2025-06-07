Футболист «Ростова» Щетинин высказался о возможном уходе Комличенко

Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин заявил, что нападающий Николай Комличенко пока не прощался с командой, несмотря на информацию об уходе форварда.

Ранее сообщалось, что к форварду проявляет интерес ряд клубов Российской Премьер-Лиги, в их числе «Краснодар», «Локомотив» и «Спартак».

«Комличенко пока не прощался с командой. Слухи слухами, мы видели про «Спартак» и «Локомотив», но Николай ничего не говорил», — сказал Щетинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В минувшем сезоне 29-летний Комличенко провёл 37 матчей, забил девять мячей и отдал четыре результативные передачи.