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«Тоттенхэм» успешно продвигается в переговорах с тренером «Брентфорда» Франком — Романо

«Тоттенхэм» успешно продвигается в переговорах с тренером «Брентфорда» Франком — Романо
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«Тоттенхэм» успешно продвигается в переговорах по назначению Томаса Франка новым главным тренером команды, сообщает журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х.

По данным Романо, Франк, который сейчас возглавляет «Брентфорд», на следующей неделе проведёт новый раунд переговоров со «шпорами». Клуб с оптимизмом смотрит на дальнейшее сотрудничество.

Франку 51 год, датчанин тренирует «Брентфорд» с 2018 года. В минувшем сезоне АПЛ его команда заняла 10-е место.

6 июня «Тоттенхэм» на официальном сайте объявил об увольнении Ангелоса Постекоглу с поста главного тренера команды. В этом сезоне «шпоры» под его руководством выиграли первый трофей с 2008 года, победив в финале Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» (1:0).

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