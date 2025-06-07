Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Албания — Сербия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Фенербахче» перебил предложение «Наполи» по Де Брёйне, игрок думает — Ди Марцио

«Фенербахче» перебил предложение «Наполи» по Де Брёйне, игрок думает — Ди Марцио
Аудио-версия:
Комментарии

«Фенербахче» хочет перехватить полузащитника Кевина Де Брёйне у «Наполи», сообщил журналист Джанлука Ди Марцио в социальной сети Х.

По данным Ди Марцио, «Фенербахче» перебил предложение итальянского клуба по трансферу бельгийца. Теперь футболист серьёзно рассматривает вариант продолжения карьеры в Турции в команде Жозе Моуринью. Отмечается, что будущее игрока решится в ближайшие часы.

Ранее сообщалось, что Де Брёйне и «Наполи» согласовывали последние детали перехода.

Соглашение Де Брёйне с «Ман Сити» действует до 30 июня, после чего он станет свободным агентом. Кевин выступает за клуб с лета 2015 года после перехода из «Вольфсбурга». Вместе с «горожанами» он выиграл 18 трофеев.

В этом сезоне 33-летний Кевин отметился шестью голами и восемью ассистами в 40 матчах за клуб.

Материалы по теме
Стало известно, когда Де Брёйне подпишет контракт с «Наполи»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android