«Фенербахче» перебил предложение «Наполи» по Де Брёйне, игрок думает — Ди Марцио

«Фенербахче» хочет перехватить полузащитника Кевина Де Брёйне у «Наполи», сообщил журналист Джанлука Ди Марцио в социальной сети Х.

По данным Ди Марцио, «Фенербахче» перебил предложение итальянского клуба по трансферу бельгийца. Теперь футболист серьёзно рассматривает вариант продолжения карьеры в Турции в команде Жозе Моуринью. Отмечается, что будущее игрока решится в ближайшие часы.

Ранее сообщалось, что Де Брёйне и «Наполи» согласовывали последние детали перехода.

Соглашение Де Брёйне с «Ман Сити» действует до 30 июня, после чего он станет свободным агентом. Кевин выступает за клуб с лета 2015 года после перехода из «Вольфсбурга». Вместе с «горожанами» он выиграл 18 трофеев.

В этом сезоне 33-летний Кевин отметился шестью голами и восемью ассистами в 40 матчах за клуб.