Sport.es: «Барселона» готова выплатить оклад тер Штегену за год ради расторжения контракта

«Барселона» намерена предложить 33-летнему вратарю Марк-Андре тер Штегену выплатить ему все деньги, причитающиеся за год контракта, чтобы он согласился досрочно расторгнуть его и покинул клуб. Об этом сообщает Sport.es. Трудовое соглашение немецкого голкипера с сине-гранатовыми рассчитано до лета 2028 года.

По информации источника, тер Штегену будет сложно принять подобное предложение, поскольку ранее он публично заявлял о желании продолжить карьеру в испанском гранде.

Ранее СМИ сообщали, что «Барселона» не рассчитывает на 33-летнего вратаря из-за его поведения после восстановления от травмы. В частности, тер Штеген отказался лететь с командой в Милан на матч полуфинала Лиги чемпионов с «Интером» (4:3) ввиду его невключения в заявку на игру.

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