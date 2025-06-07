Рио Фердинанд поставил Холанда выше Дембеле и Рафиньи в споре за «Золотой мяч»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд предпочёл нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда форварду «ПСЖ» Усману Дембеле и футболисту «Барселоны» Рафинье в споре за «Золотой мяч».

В видеоролике Mail Sport Фердинанду предложили выбрать своего фаворита «Золотого мяча» — 2025. В четвертьфинале он выбрал Ламина Ямаля в споре с Джудом Беллингемом, затем предпочёл Килиана Мбаппе Мохамеду Салаху. Холанда экс-игрок «МЮ» назвал победителем виртуального противостояния с Флорианом Вирцем, а Дембеле посчитал сильнее Рафиньи.

В полуфинале англичанин выбрал Ямаля в сравнении с Мбаппе, а Холанда предпочёл Дембеле.

Однако главным фаворитом в борьбе за награду в финале Фердинанд назвал не Холанда, а Ямаля, заявив, что это один из лучших игроков мира прямо сейчас и в ближайшие годы.