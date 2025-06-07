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«МЮ» готов заплатить £ 60 млн за Дьёкереша после сокращения операционных расходов — Sun

«МЮ» готов заплатить £ 60 млн за Дьёкереша после сокращения операционных расходов — Sun
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«Манчестер Юнайтед» сократил общие операционные расходы на £ 41,6 млн (€ 49,5 млн), снизив их до суммы в £ 162,1 млн (€ 192,8 млн), согласно данным последнего квартального отчёта клуба. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, после указанного сокращения «красные дьяволы» готовы предложить «Спортингу» £ 60 млн (€ 71,4 млн) за нападающего Виктора Дьёкереша. При этом в контракте 27-летнего форварда прописана сумма отступных в размере £ 80 млн (€ 95,2 млн), однако манкунианцы намерены предпринять попытку договориться на доступную им сумму.

В минувшем сезоне Дьёкереш принял участие в 52 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 54 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

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