Роналду: критика Мартинеса? Он вывел Португалию в финал Лиги наций, эти вопросы поражают

Форвард и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду встал на защиту критикуемого главного тренера национальной команды Роберто Мартинеса.

«Если команда выходит в финал, значит, тренер проделал отличную работу. Такие вопросы сбивают меня с толку. В них проявляется неуважение. Рассуждать о других специалистах некрасиво. Тренер проделал потрясающую работу, но часть футбола заключается в том, что люди, не занимающиеся футболом, высказывают своё мнение.

Мы очень довольны работой тренера. Приехать сюда, общаться на родном языке, петь гимн, — я ценю это больше всего. Результаты важны, и они положительные. Всегда будут обсуждать, выиграем мы или нет, но для меня это не имеет смысла», — сказал Роналду на пресс-конференции.

В воскресенье, 8 июня, команда Мартинеса встретится с Испанией в финале Лиги наций.

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