«Тед Смолов aka Фёдор Лассо прекрасен». РПЛ отреагировала на новый имидж форварда

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги отреагировала на смену имиджа экс-футболистом сборной России Фёдором Смоловым. Ранее в телеграм-канале жены футболиста Карины Смоловой появились фотографии, на которых 35-летний игрок предстал в образе с усами.

«Новый образ Теда Смолова aka Фёдора Лассо просто прекрасен. Усы чемпиона», — говорится в публикации пресс-службы РПЛ.

Фото: Личный архив Карины Смоловой

Фёдор Смолов впервые в карьере стал чемпионом России по итогам сезона-2024/2025. «Краснодар» вместе с форвардом набрал 67 очков в 30 турах Российской Премьер-Лиги и завоевал золотые медали турнира. Смолов принял участие в 16 играх, забил один гол и трижды ассистировал партнёрам.