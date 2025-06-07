Усман Дембеле из-за травмы пропустит первый матч «ПСЖ» на клубном ЧМ — Mundo Deportivo
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Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле из-за повреждения пропустит первый матч своей команды на клубном чемпионате мира. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа B. 1-й тур
15 июня 2025, воскресенье. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Атлетико М
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Француз не сможет помочь своей команде в игре с мадридским «Атлетико» 15 июня. У игрока травма четырёхглавой мышцы левой ноги, восстановление займёт до трёх недель.
В 49 матчах клубного сезона-2024/2025 Дембеле забил 33 гола и отдал 15 результативных передач.
В рамках клубного чемпионата мира «Пари Сен-Жермен» сыграет в группе B. Соперниками коллектива на этой стадии будут «Атлетико» (Испания), «Ботафого» (Бразилия) и «Сиэтл Саундерс» (США).
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