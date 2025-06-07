Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Албания — Сербия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Усман Дембеле из-за травмы пропустит первый матч «ПСЖ» на клубном ЧМ — Mundo Deportivo

Усман Дембеле из-за травмы пропустит первый матч «ПСЖ» на клубном ЧМ — Mundo Deportivo
Комментарии

Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле из-за повреждения пропустит первый матч своей команды на клубном чемпионате мира. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа B. 1-й тур
15 июня 2025, воскресенье. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Атлетико М
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Француз не сможет помочь своей команде в игре с мадридским «Атлетико» 15 июня. У игрока травма четырёхглавой мышцы левой ноги, восстановление займёт до трёх недель.

В 49 матчах клубного сезона-2024/2025 Дембеле забил 33 гола и отдал 15 результативных передач.

В рамках клубного чемпионата мира «Пари Сен-Жермен» сыграет в группе B. Соперниками коллектива на этой стадии будут «Атлетико» (Испания), «Ботафого» (Бразилия) и «Сиэтл Саундерс» (США).

Материалы по теме
Ибраима Конате: Усман Дембеле заслуживает «Золотой мяч» — и точка!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android