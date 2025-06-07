«Для меня это ничего не значит». Коул Палмер — о победе в Лиге чемпионов в составе «Сити»

Полузащитник лондонского «Челси» Коул Палмер высказался о своём отношении к победе в Лиге чемпионов сезона-2022/2023 в составе «Манчестер Сити». В том розыгрыше турнира Палмер принял участие в четырёх встречах, проведя на поле 137 минут.

«Если честно, я не чувствую себя победителем Лиги чемпионов. Для меня это ничего не значит. Люди говорят об этом, но я в этом не участвовал. Конечно, я играл на групповом этапе и всё такое, но это не одно и то же, не так ли?» — приводит слова Палмера The Times.

Палмер перешёл в «Челси» из «Манчестер Сити» осенью 2023 года. В сезоне-2024/2025 он принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2033 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 120 млн.