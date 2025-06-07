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Серия А представила календарь на сезон-2025/2026, 1-й тур пройдёт 24 августа

Серия А представила календарь на сезон-2025/2026, 1-й тур пройдёт 24 августа
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На официальном сайте итальянской Серии А был опубликован календарь предстоящего сезона чемпионата Италии. Сезон-2025/2026 ориентировочно начнётся в воскресенье, 24 августа. В 1-м туре чемпион страны «Наполи» встретится с поднявшимся из Серии Б «Сассуоло», а «Интер» сыграет с «Торино».

Расписание матчей 1-го тура Серии А сезона-2025/2026:

«Аталанта» — «Пиза»;
«Кальяри» — «Фиорентина»;
«Комо» — «Лацио»;
«Дженоа» — «Лечче»;
«Интер» — «Торино»;
«Ювентус» — «Парма»;
«Милан» — «Кремонезе»;
«Рома» — «Болонья»;
«Сассуоло» — «Наполи»;
«Удинезе» — «Верона».

Отметим, что завершится чемпионат Италии матчами 38-го тура в воскресенье, 24 мая 2026 года.

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