Нелли Коровкина вернулась в «Локомотив»

35-летняя нападающая Нелли Коровкина вернулась в московский «Локомотив». Последние полтора сезона футболистка провела в «Зените». Контракт с красно-зелёными рассчитан до 2026 года.

«Рада вернуться домой, ведь «Локо» — мой родной клуб. Я провела здесь очень много времени, с которым связаны только положительные эмоции. Сейчас команда показывает яркий футбол и хороший результат. Хочется двигаться с «Локомотивом» дальше, завоёвывать новые трофеи и, как в 2021 году, оформить требл», — приводит слова Коровкиной официальный сайт клуба.

В составе железнодорожниц она трижды признавалась лучшим бомбардиром чемпионата страны (2019, 2021, 2022) и стала лучшей нападающей в истории московского клуба. Вместе с «Локомотивом» футболистка стала чемпионкой России (2021), серебряным (2020) и бронзовым (2022) призёром чемпионата страны, двукратной обладательницей Кубка России (2020, 2021) и Суперкубка страны (2021, 2022). Сезон-2023 нападающая пропустила в связи с рождением ребёнка.