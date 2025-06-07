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Игрок сборной Англии Сака пропустит матч с Андоррой

Игрок сборной Англии Сака пропустит матч с Андоррой
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Нападающий «Арсенала» Букайо Сака не попал в заявку сборной Англии на матч отборочного этапа чемпионата мира — 2026 с национальной командой Андорры.

ЧМ-2026 — Европа . Группа K. 3-й тур
07 июня 2025, суббота. 19:00 МСК
Андорра
1-й тайм
0 : 0
Англия

Ранее главный тренер англичан Томас Тухель рассказал, что футболист перед этой игрой тренировался с партнёрами по команде лишь один раз. Причиной, по которой он пропустит ближайшую встречу, является его физическая форма. Напомним, Сака ещё не выходил на поле в составе «трёх львов» с момента назначения Тухеля на пост главного тренера коллектива. В марте Букайо не смог сыграть с Албанией (2:0) и Латвией (3:0) из-за травмы подколенного сухожилия.

Помимо этого, Конор Галлахер также не попал в заявку на игру с Андоррой, Олли Уоткинс тоже не поможет своей национальной команде в ближайшее время из-за незначительного повреждения.

В ближайших матчах Англия встретится с Андоррой (7 июня) и Сенегалом (10 июня).

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