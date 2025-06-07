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Экс-игрок «Милана» Сусо подписал контракт с командой из Сегунды

Экс-игрок «Милана» Сусо подписал контракт с командой из Сегунды
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Бывший футболист «Милана», «Ливерпуля» и сборной Испании Сусо стал игроком «Кадиса», выступающего в Сегунде, сообщает официальный сайт команды. Контракт вингера с клубом рассчитан на четыре года. 31-летний испанец будет выступать под 11-м номером.

Последним клубом Сусо была «Севилья». В минувшем сезоне футболист принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость испанца в € 2,5 млн. Отметим, что Сусо является воспитанником академии «Кадиса».

«Кадис» завершил прошедший сезон Сегунды на 13-м месте в турнирной таблице. Команда набрала 55 очков после 42 матчей.

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