«С талантливыми людьми трудно договориться». Мещеряков — о работе с Николичем в «Локо»

Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал слухи о возможном уходе из московского ЦСКА главного тренера Марко Николича и поделился воспоминаниями о совместной работе со специалистом в стане железнодорожников.

«Не стал бы оценивать всю эту ситуацию по слухам, которые распространяются. Я общался с Николичем достаточно тесно и долго и считаю его профессиональным и комфортным в общении человеком. Ни разу наши договорённости не были нарушены. Понятно, что все талантливые люди имеют свой характер, всегда с ними непросто. Но он всегда объяснял свои действия и позицию на трансферном комитете или совете директоров. Со всеми талантливыми людьми трудно договориться. Но если ты договариваешься с Николичем, он выполнит всё, что пообещал. Я бы отнёс Марко к людям, которые всегда делают, что говорят. Один пример: когда мы общались с Николичем за три месяца до назначения в «Локомотив», он сказал, что выучит русский для лучшей коммуникации с командой. И выучил. Покажите мне ещё один пример такого иностранца», — сказал Мещеряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее стало известно, что в услугах главного тренера ЦСКА Марко Николича заинтересован греческий АЕК. Сообщалось, что специалист может выкупить собственный контракт у армейцев, чтобы сменить место работы. Ранее сербский тренер работал в столичном «Локомотиве».