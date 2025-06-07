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РФС признал, что судья ошибочно отменил гол «Урала» в стыковом матче с «Ахматом»

РФС признал, что судья ошибочно отменил гол «Урала» в стыковом матче с «Ахматом»
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Экспертно-судейская комиссия (ЭСК РФС) признала, что главный судья ответного стыкового матча между «Ахматом» и «Уралом» (2:0, 3:2 по сумме двух встреч) Сергей Иванов ошибочно отменил гол екатеринбуржцев на 12-й минуте встречи из-за положения вне игры у полузащитника Андрея Егорычева.

Россия — Переходные матчи . Переходные матчи. 2-й матч
31 мая 2025, суббота. 19:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
2 : 0
Урал
Екатеринбург
1:0 Мелкадзе – 51'     2:0 Зорин – 90+3'    

«Андрей Егорычев, находясь за линией офсайда в момент удара по воротам его партнёром, не влиял на возможность вратаря играть в мяч (не закрывал ему линию обзора) и не влиял на возможность защитника играть в мяч. После отскока мяча от стойки ворот Тимур Аюпов добивал мяч в ворота из правильной позиции. Гол следовало засчитать», — говорится в заявлении на сайте РФС.

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