РФС признал, что судья ошибочно отменил гол «Урала» в стыковом матче с «Ахматом»

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК РФС) признала, что главный судья ответного стыкового матча между «Ахматом» и «Уралом» (2:0, 3:2 по сумме двух встреч) Сергей Иванов ошибочно отменил гол екатеринбуржцев на 12-й минуте встречи из-за положения вне игры у полузащитника Андрея Егорычева.

«Андрей Егорычев, находясь за линией офсайда в момент удара по воротам его партнёром, не влиял на возможность вратаря играть в мяч (не закрывал ему линию обзора) и не влиял на возможность защитника играть в мяч. После отскока мяча от стойки ворот Тимур Аюпов добивал мяч в ворота из правильной позиции. Гол следовало засчитать», — говорится в заявлении на сайте РФС.