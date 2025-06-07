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ЭСК РФС рассмотрела удаление Писарского в матче «Сочи» и «Пари НН»

ЭСК РФС рассмотрела удаление Писарского в матче «Сочи» и «Пари НН»
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Экспертно-судейская комиссия РФС в рамках заседания рассмотрела обращение «Сочи» и контрольно-дисциплинарного комитета РФС касательно эпизода с решением главного арбитра первого переходного матча с «Пари НН» (1:2) за право выступать в РПЛ Сергея Карасёва удалить с поля игрока южан Владимира Писарского на 38-й минуте.

Россия — Переходные матчи . Переходные матчи. 1-й матч
28 мая 2025, среда. 19:30 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
1 : 2
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Пасевич – 14'     1:1 Трошечкин – 45+4'     1:2 Александров – 88'    
Удаления: Писарский – 38' / нет

Комиссия единогласно приняла следующее решение: судья правильно удалил с поля игрока команды «Сочи» Владимира Писарского.

«Владимир Писарский использовал чрезмерную силу в единоборстве за мяч с игроком «Пари НН» Александром Эктовым, совершив на высокой скорости контакт открытой стопой в область голени соперника. Владимир Писарский виновен в серьёзном нарушении правил игры, так как его действия угрожали безопасности соперника», — приводится текст решения на официальном сайте РФС.

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