ЭСК РФС рассмотрела удаление Писарского в матче «Сочи» и «Пари НН»

Экспертно-судейская комиссия РФС в рамках заседания рассмотрела обращение «Сочи» и контрольно-дисциплинарного комитета РФС касательно эпизода с решением главного арбитра первого переходного матча с «Пари НН» (1:2) за право выступать в РПЛ Сергея Карасёва удалить с поля игрока южан Владимира Писарского на 38-й минуте.

Комиссия единогласно приняла следующее решение: судья правильно удалил с поля игрока команды «Сочи» Владимира Писарского.

«Владимир Писарский использовал чрезмерную силу в единоборстве за мяч с игроком «Пари НН» Александром Эктовым, совершив на высокой скорости контакт открытой стопой в область голени соперника. Владимир Писарский виновен в серьёзном нарушении правил игры, так как его действия угрожали безопасности соперника», — приводится текст решения на официальном сайте РФС.