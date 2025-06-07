ЭСК РФС рассмотрела удаление Писарского в матче «Сочи» и «Пари НН»

Экспертно-судейская комиссия РФС в рамках заседания рассмотрела обращение «Сочи» и контрольно-дисциплинарного комитета РФС касательно эпизода с решением главного арбитра первого переходного матча с «Пари НН» (1:2) за право выступать в РПЛ Сергея Карасёва удалить с поля игрока южан Владимира Писарского на 38-й минуте.
Комиссия единогласно приняла следующее решение: судья правильно удалил с поля игрока команды «Сочи» Владимира Писарского.
«Владимир Писарский использовал чрезмерную силу в единоборстве за мяч с игроком «Пари НН» Александром Эктовым, совершив на высокой скорости контакт открытой стопой в область голени соперника. Владимир Писарский виновен в серьёзном нарушении правил игры, так как его действия угрожали безопасности соперника», — приводится текст решения на официальном сайте РФС.
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