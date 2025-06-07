ЭСК РФС вынесла вердикт по поводу удаления Касинтуры в матче РПЛ «Динамо» Мх — «Ростов»

Экспертно-судейская комиссия РФС отреагировала на обращение махачкалинского «Динамо» по итогам матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с «Ростовом» (1:1). Встречу в качестве главного арбитра обслуживал Павел Кукуян, на 62-й минуте игры прямую красную карточку получил полузащитник бело-голубых Эгаш Касинтура.

«Судья правильно удалил с поля Эгаша Касинтуру. Игрок использовал чрезмерную силу в единоборстве за мяч с Андреем Ланговичем («Ростов»), совершив интенсивный наступ открытой стопой на ногу соперника. Эгаш Касинтура виновен в серьёзном нарушении правил игры, так как его действия угрожали безопасности соперника», — говорится в решении комиссии, опубликованном на официальном сайт РФС.

Махачкалинское «Динамо» завершило сезон на 11-м месте в РПЛ. У команды 29 очков в 30 матчах. «Ростов» набрал за сезон 39 очков и расположился на восьмой строчке в итоговой турнирной таблице.