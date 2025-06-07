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ЭСК РФС вынесла вердикт по поводу удаления Касинтуры в матче РПЛ «Динамо» Мх — «Ростов»

ЭСК РФС вынесла вердикт по поводу удаления Касинтуры в матче РПЛ «Динамо» Мх — «Ростов»
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Экспертно-судейская комиссия РФС отреагировала на обращение махачкалинского «Динамо» по итогам матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с «Ростовом» (1:1). Встречу в качестве главного арбитра обслуживал Павел Кукуян, на 62-й минуте игры прямую красную карточку получил полузащитник бело-голубых Эгаш Касинтура.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Касинтура – 45'     1:1 Комаров – 73'    
Удаления: Касинтура – 62' / Сако – 86'

«Судья правильно удалил с поля Эгаша Касинтуру. Игрок использовал чрезмерную силу в единоборстве за мяч с Андреем Ланговичем («Ростов»), совершив интенсивный наступ открытой стопой на ногу соперника. Эгаш Касинтура виновен в серьёзном нарушении правил игры, так как его действия угрожали безопасности соперника», — говорится в решении комиссии, опубликованном на официальном сайт РФС.

Махачкалинское «Динамо» завершило сезон на 11-м месте в РПЛ. У команды 29 очков в 30 матчах. «Ростов» набрал за сезон 39 очков и расположился на восьмой строчке в итоговой турнирной таблице.

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