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РФС: судья верно не зафиксировал фол со стороны Мелкадзе перед пенальти в ворота «Урала»

РФС: судья верно не зафиксировал фол со стороны Мелкадзе перед пенальти в ворота «Урала»
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Экспертно-судейская комиссия (ЭСК РФС) признала верным решение арбитра Сергея Иванова не фиксировать нарушение правил со стороны форварда «Ахмата» Георгия Мелкадзе на защитнике «Урала» Егоре Филиппенко перед назначением пенальти на 48-й минуте ответного стыкового матча (2:0, 3:2 по сумме двух встреч).

Россия — Переходные матчи . Переходные матчи. 2-й матч
31 мая 2025, суббота. 19:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
2 : 0
Урал
Екатеринбург
1:0 Мелкадзе – 51'     2:0 Зорин – 90+3'    

«Георгий Мелкадзе был сосредоточен на мяче при выпрыгивании вверх, его руки двигались естественно в этом действии, не было дополнительного движения рукой в сторону Егора Филиппенко, который вторгся в его пространство со спины и инициировал контакт с рукой соперника. В следующей фазе атаки пенальти был правильно назначен за нарушение правил со стороны защитника «Урала» Сильвио Бегича против игрока «Ахмата» Амина Талала», — говорится в заявлении на официальном сайте РФС.

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