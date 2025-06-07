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«Черноморец» ищет инвестора для предоставления финансовых гарантий РФС

«Черноморец» ищет инвестора для предоставления финансовых гарантий РФС
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Генеральный директор «Черноморца» Максим Пономарёв рассказал о поиске новых источников финансирования для клуба после прекращения сотрудничества с президентом группы компаний «Дело» Сергеем Шишкарёвым.

«Новости появляются каждый день, не все успеваем комментировать. На сегодняшний день основной инвестор и организация, которая предоставляла 99% бюджета «Черноморцу», уведомила клуб о том, что прекращает свою деятельность в качестве учредителя. Это правда. Тем не менее последние несколько часов и даже дней мы находимся в диалоге с потенциальными партнёрами. Мы понимаем, что у нас отличная команда и её нельзя терять. Будем делать всё возможное.

В то же время мы получили письмо от РФС о том, что обязаны предоставить финансовые гарантии для получения лицензии РФС-2. Есть дедлайны. Надеемся, что получится договориться с инвесторами и уложиться в сроки. Сложно сказать, насколько мы уверены в успешном развитии событий. Всё меняется достаточно быстро», — сказал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее Шишкарёв объявил об уходе из клуба. Экс-председатель наблюдательного совета «Черноморца» обвинил руководство команды и городских чиновников в некомпетентности. «Черноморец» занял третье место в турнирной таблице Первой лиги с 64 очками в 34 матчах, но не был допущен до участия в переходных матчах из-за несоответствия стадиона требованиям Российской Премьер-Лиги.

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