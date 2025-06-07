Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Албания — Сербия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» согласовал контракт с Жерсоном и выплатит отступные «Фламенго» — Касагранде

«Зенит» согласовал контракт с Жерсоном и выплатит отступные «Фламенго» — Касагранде
Аудио-версия:
Комментарии

Санкт-петербургский «Зенит» договорился по условиям контракта с 28-летним полузащитником «Фламенго» Жерсоном и выплатит бразильскому клубу отступные в размере € 25 млн. Об этом сообщает журналист Вене Касагранде в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, российский клуб пытался договориться о выплате отступных в рассрочку, но руководство «Фламенго» отказалось и требует получить сумму сразу, как это прописано в контракте.

Также сообщается, что зарплата, которую «Зенит» предложил Жерсону, почти в три раза превышает ту, которую полузащитник получает после продления контракта с «Фламенго». Футболист подпишет с сине-бело-голубыми длительный контракт.

Жерсон вернулся во «Фламенго» в январе 2023 года. До этого он играл за команду с 2019 по 2021 год. В составе красно-чёрных полузащитник принял участие в 250 матчах во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и 34 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2030 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

Материалы по теме
Сезар: «Зенит» по-прежнему заинтересован в Жерсоне, отступные за игрока — € 25 млн
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android