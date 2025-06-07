«Зенит» согласовал контракт с Жерсоном и выплатит отступные «Фламенго» — Касагранде

Санкт-петербургский «Зенит» договорился по условиям контракта с 28-летним полузащитником «Фламенго» Жерсоном и выплатит бразильскому клубу отступные в размере € 25 млн. Об этом сообщает журналист Вене Касагранде в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, российский клуб пытался договориться о выплате отступных в рассрочку, но руководство «Фламенго» отказалось и требует получить сумму сразу, как это прописано в контракте.

Также сообщается, что зарплата, которую «Зенит» предложил Жерсону, почти в три раза превышает ту, которую полузащитник получает после продления контракта с «Фламенго». Футболист подпишет с сине-бело-голубыми длительный контракт.

Жерсон вернулся во «Фламенго» в январе 2023 года. До этого он играл за команду с 2019 по 2021 год. В составе красно-чёрных полузащитник принял участие в 250 матчах во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и 34 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2030 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.