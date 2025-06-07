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Экс-вратарь «МЮ» Фостер: не понимаю, на какой волне Гарначо

Экс-вратарь «МЮ» Фостер: не понимаю, на какой волне Гарначо
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Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Бен Фостер раскритиковал полузащитника команды Алехандро Гарначо за его поведение после поражения команды в финальном матче Лиги Европы с «Тоттенхэм Хотспур» (0:1).

Лига Европы . Финал
21 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1:0 Джонсон – 42'    

«Думаю, «Манчестер Юнайтед» лучше его продать. Будь я тренером, был бы в чём-то похож на Рубена Аморима в том плане, что хотел бы видеть командных игроков. Мне в коллективе нужны хорошие, честные и трудолюбивые парни, я не понимаю, на какой волне Гарначо и ещё несколько футболистов.

Посмотрите на то, что было по окончании финального матча Лиги Европы. Бреннан Джонсон давал интервью — он выглядит так, будто не делал новую стрижку уже три месяца. Его волосы выглядели ужасно, но интервью получилось замечательным. По нему видно, что он отличный парень, трудолюбивый, он всё делает ради команды. А теперь взгляните на Гарначо — новенькая стрижка, сделанная вчера, осветлённые волосы: к финалу готов!

Звучит финальный свисток — он садится на газон и закрывается в себе, не пытаясь пообщаться с другими ребятами, подбодрить их. Думаю, здесь видно огромное различие», — сказал Фостер в интервью talkSPORT.

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