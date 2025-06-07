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Фабрицио Романо огласил окончательное решение «Манчестер Юнайтед» по будущему Гарначо

Фабрицио Романо огласил окончательное решение «Манчестер Юнайтед» по будущему Гарначо
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Аргентинский вингер Алехандро Гарначо покинет «Манчестер Юнайтед», решение игрока и клуба подтверждено — пути разойдутся. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём аккаунте в X (ранее Twitter).

По данным источника, Гарначо может остаться в английской Премьер-лиге, где к нему проявляют интерес сразу три клуба. Сообщается, что ранее варианты подписания футболиста изучали леверкузенский «Байер» и команды итальянской Серии А.

Ранее сообщалось, что Гарначо близок к уходу из «Манчестер Юнайтед» из-за конфликта с главным тренером команды Рубеном Аморимом. В минувшем сезоне 20-летний вингер провёл 58 матчей за клуб во всех турнирах, забил 11 голов и 10 раз ассистировал партнёрам.

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