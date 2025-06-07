«Краснодар» связался со «Спартаком» для обсуждения трансфера Хлусевича

Чемпион России «Краснодар» начал переговоры с московским «Спартаком» для подписания крайнего защитника красно-белых Даниила Хлусевича. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Клубы установили контакт и намерены продолжить переговоры.

Ранее Хлусевич заявил в интервью, что недоволен отсутствием игровой практики в московском клубе. Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев отказался комментировать возможный трансфер Хлусевича летом, заявив, что о любых изменениях в составе будет говорить, когда реальные соглашения будут достигнуты.

В минувшем сезоне Даниил Хлусевич принял участие в 13 матчах «Спартака» в Российской Премьер-Лиге и записал на свой счёт одну результативную передачу. Его контракт с красно-белыми истекает летом 2026 года.