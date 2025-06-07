Экс-игрок ЦСКА Кузнецов подвёл итоги сезона для команды

Ветеран ПФК ЦСКА Дмитрий Кузнецов оценил итоги прошедшего сезона для армейцев.

«Всегда хорошо, когда твоя команда выигрывает титул. Ещё один трофей в копилку! Плюс третье место в РПЛ. Жаль, что это не даёт права участвовать в еврокубках. Но это пока что. Сезон успешный! Можно с оптимизмом смотреть в будущее и составлять конкуренцию «Зениту» и «Краснодару», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

По итогам сезона-2024/2025 ЦСКА занял третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, заработав 59 очков. Помимо этого, московская команда выиграла Фонбет Кубок России.