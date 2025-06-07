«Арсенал» согласовал контракт с Аррисабалагой — Романо

Голкипер Кепа Аррисабалага близок к переходу из «Челси» в «Арсенал». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём аккаунте в X (ранее Twitter).

Согласно источнику, «канониры» почти договорились с игроком относительно условий сотрудничества. Речь идёт о долгосрочном контракте, отступные за футболиста в размере £ 5 млн будут выплачены.

Аррисабалага выступает за «Челси» с 2018 года. За это время он сыграл в 163 матчах во всех турнирах, в 59 из которых отыграл «на ноль». Нынешний трудовой договор футболиста с «синими» рассчитан до лета 2026 года. В прошлом сезоне испанец выступал за «Борнмут» на правах аренды. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.