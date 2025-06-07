Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Албания — Сербия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Арсенал» согласовал контракт с Аррисабалагой — Романо

«Арсенал» согласовал контракт с Аррисабалагой — Романо
Комментарии

Голкипер Кепа Аррисабалага близок к переходу из «Челси» в «Арсенал». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём аккаунте в X (ранее Twitter).

Согласно источнику, «канониры» почти договорились с игроком относительно условий сотрудничества. Речь идёт о долгосрочном контракте, отступные за футболиста в размере £ 5 млн будут выплачены.

Аррисабалага выступает за «Челси» с 2018 года. За это время он сыграл в 163 матчах во всех турнирах, в 59 из которых отыграл «на ноль». Нынешний трудовой договор футболиста с «синими» рассчитан до лета 2026 года. В прошлом сезоне испанец выступал за «Борнмут» на правах аренды. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

Материалы по теме
«Арсенал» выбрал альтернативу на случай неудачи с переходом Зане и Уильямса — The Times
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android