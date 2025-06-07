Малафеев устроил гендер-пати на стадионе «Зенита» перед рождением четвёртого ребёнка

Экс-голкипер санкт-петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев провёл гендер-вечеринку на стадионе «Петровский». Видео с церемонии было опубликовано в телеграм-канале супруги бывшего вратаря Ангелины Шкатовой.

Ранее пара сообщила, что в ближайшее время ждёт ребёнка. Таким образом, Вячеслав Малафеев станет отцом в четвёртый раз.

Вячеслав Малафеев выступал в составе «Зенита» с июля 1999 по июль 2016 года. В составе санкт-петербургского клуба вратарь стал четырёхкратным чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА. Кроме того, на счету воспитанника «Зенита» 29 матчей в составе сборной России.