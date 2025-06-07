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Егор Титов: Бабич — знаковая фигура в сегодняшнем «Спартаке»

Егор Титов: Бабич — знаковая фигура в сегодняшнем «Спартаке»
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Бывший полузащитник и капитан московского «Спартака» Егор Титов отреагировал на продление контракта красно-белыми с центральным защитником Срджаном Бабичем. Новое трудовое соглашение сербского футболиста рассчитано до лета 2027 года с возможностью пролонгации ещё на один сезон.

«Это знаковая фигура в сегодняшнем «Спартаке». Может быть, он не так ярко смотрится, как это было, когда он только пришёл, но играть постоянно на высоком уровне невозможно. Я поддерживаю то, что его переподписали», — приводит слова Титова Metaratings.

Срджан Бабич выступает за «Спартак» с лета 2023 года. В минувшем сезоне он провёл в составе красно-белых 32 матча во всех турнирах, забив два гола и отдав одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего серба в € 6 млн.

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