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Защитник сборной России Пальцев: не слежу за Сафоновым в «ПСЖ»

Защитник сборной России Пальцев: не слежу за Сафоновым в «ПСЖ»
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Защитник махачкалинского «Динамо» и сборной России Валентин Пальцев высказался об игре голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в товарищеском матче между командами России и Нигерии. Встреча прошла в пятницу, 6 июня, на стадионе «Лужники» в Москве и завершилась вничью (1:1).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
06 июня 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
1 : 1
Нигерия
1:0 Аджайи – 27'     1:1 Арокодаре – 71'    

— У Миранчука ты спрашивал, каково играть против Месси. Что спросил у Сафонова?
— Если честно, я лично ничего не спрашивал.

— Как тебе его уровень?
— Я как-то не слежу за ним в «ПСЖ». С Нигерией он делал хорошие сейвы в первом тайме. Во втором тайме небольшая грубая ошибка — ничего страшного, всё бывает, — сказал Пальцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Матвей Сафонов принял участие в матче сборной России впервые с лета 2024 года. На 71-й минуте игры голкипер совершил результативную ошибку, сделав неточную передачу на партнёра по команде. Нападающий нигерийцев Толу Арокодаре перехватил мяч и отправил его в сетку ворот.

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