Матвей Сафонов покинул расположение сборной России и не сыграет с Беларусью

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов сообщил, что голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов покинул расположение национальной команды и не примет участия в товарищеском матче с Беларусью, который состоится 10 июня.

«Сафонов 9-го числа должен быть в расположения клуба, поэтому Матвей не поедет на матч с Беларусью. Даже если бы не этот срочный отъезд, ему нужен отдых хотя бы две недели после такого тяжёлого сезона. Пусть отдохнёт хотя бы три дня. Мы его отпустили, посовещавшись с Валерием Георгиевичем Карпиным, медицинским штабом и руководством», — приводит слова Кафанова «Матч ТВ».

Напомним, 6 июня Сафонов отыграл все 90 минут в матче со сборной Нигерии, который завершился вничью со счётом 1:1.

В минувшем сезоне Сафонов принял участие в 17 матчах «ПСЖ» во всех турнирах, в семи из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.