«Наполи» подпишет контракт с перспективным защитником «Эмполи» — Романо

Защитник «Эмполи» Лука Мариануччи перейдёт в «Наполи». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём аккаунте в X (ранее Twitter).

Согласно источнику, во вторник футболист пройдёт медицинское обследование, после игрок подпишет с неаполитанцами контракт, рассчитанный на пять лет.

В 24 матчах клубного сезона-2024/2025 Мариануччи отдал две результативные передачи. «Эмполи» занял 18-е место в турнирной таблице Серии А (31 очко) и покинул высший дивизион итальянского первенства.

«Наполи» стал чемпионом Италии сезона-2024/2025, заработав 82 очка. Это четвёртый подобный титул в истории команды. Коллектив примет участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.