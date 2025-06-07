Стала известна позиция «Зенита» по участию Жерсона в КЧМ-2025 в составе «Фламенго»

Санкт-петербургский «Зенит» не видит проблемы в том, чтобы полузащитник «Фламенго» Жерсон сыграл на клубном чемпионате мира за клуб из Бразилии. Об этом сообщает журналистка Раиса Сипмлицио в соцсети Х (ранее Twitter). Ранее в СМИ сообщалось, что «Зенит» согласовал личный контракт с игроком, а также согласился выплатить отступные в размере € 25 млн.

По информации источника, идея сине-бело-голубых заключается в том, чтобы Жерсон принял участие на турнире, взял 10-дневный отпуск, а затем приехал в Россию.

Жерсон вернулся во «Фламенго» в январе 2023 года. До этого он играл за команду с 2019 по 2021 год. В составе красно-чёрных полузащитник принял участие в 250 матчах во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и 34 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2030 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.