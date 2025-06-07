Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах показал, как проводит отпуск

Нападающий сборной Египта и английского «Ливерпуля» Мохамед Салах поделился кадрами из отпуска после завершения сезона-2024/2025. Кадры были опубликованы в аккаунте футболиста в соцсети X (ранее Twitter).

Фото: Из личного архива Мохамеда Салаха

Напомним, в сезоне-2024/2025 Мохамед Салах вместе с «Ливерпулем» стал чемпионом Англии. Команда набрала 84 очка в 38 турах английской Премьер-лиги, оторвалась на 10 очков от ближайшего преследователя — лондонского «Арсенала» — и завершила сезон на первом месте в турнирной таблице.

Салах стал лучшим бомбардиром АПЛ-2024/2025, забив 29 голов в 38 играх. Всего в активе египтянина 34 забитых мяча и 23 результативные передачи в 52 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах сезона-2024/2025.