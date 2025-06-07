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Тренер сборной Португалии: у испанцев очень сбалансированная и классная команда

Тренер сборной Португалии: у испанцев очень сбалансированная и классная команда
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Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес перед финальным матчем Лиги наций с национальной командой Испании оценил сильные стороны «Красной фурии». Встреча состоится завтра, 8 июня.

Лига наций УЕФА . Лига А. Финал
08 июня 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Португалия
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Раньше, когда играли с Испанией, главная задача была — контролировать её владение мячом, управление игрой и умение вытягивать соперников из позиции. У них это в крови — с детства так учат играть. Но теперь с такими ребятами, как Нико Уильямс и Ламин Ямаль, к этому добавились скорость и вертикальность. Так что можно сказать, что это одна из лучших команд в мире по использованию скорости и быстрых переходов. При этом она сохранила привычный стиль — умение держать мяч, контролировать игру и защищаться с ним. В итоге у испанцев очень сбалансированная и классная команда», — приводит слова Мартинеса официальный сайт УЕФА.

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