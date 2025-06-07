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Тренер Португалии Мартинес высказался о Криштиану Роналду перед финалом Лиги наций

Тренер Португалии Мартинес высказался о Криштиану Роналду перед финалом Лиги наций
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Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес прокомментировал роль форварда Криштиану Роналду в команде перед финалом Лиги наций УЕФА со сборной Испании. Встреча состоится на стадионе «Арена Мюнхен» в Германии. Игра запланирована на воскресенье, 8 июня.

Лига наций УЕФА . Лига А. Финал
08 июня 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Португалия
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Для Криштиану это уже четвёртый финал в составе сборной. Невероятный футболист, пример для каждого. Мне нравится его голод. Он выиграл уже всё, но на следующий день всегда начинает с нуля. Для Родригу Моры, Кенды, Жоау Невеша иметь возможность работать с Криштиану и делить с ним раздевалку — это подарок», — заявил Мартинес в интервью официальному сайту УЕФА.

В 1/2 финала сборная Португалии одолела сборную Германии с победным голом Криштиану Роналду. Испания, в свою очередь, оказалась сильнее Франции. Встреча завершилась со счётом 5:4.

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