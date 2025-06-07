«Фламенго» улучшил своё предложение по трансферу Хорхе Карраскаля — Мерло

Бразильский «Фламенго» увеличил своё предложение по трансферу полузащитника московского «Динамо» Хорхе Карраскаля до € 11 млн плюс € 2 млн в виде бонусов. Об этом сообщает журналист Сесар Луис Мерло в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее СМИ сообщали, что красно-чёрные предложили российскому клубу € 12 млн с учётом бонусов за 27-летнего игрока. Также отмечалось, что «Динамо» требует € 15 млн за возможный переход колумбийского футболиста и не намерено снижать свои требования.

В минувшем сезоне Карраскаль принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.