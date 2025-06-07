Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Албания — Сербия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Фламенго» улучшил своё предложение по трансферу Хорхе Карраскаля — Мерло

«Фламенго» улучшил своё предложение по трансферу Хорхе Карраскаля — Мерло
Аудио-версия:
Комментарии

Бразильский «Фламенго» увеличил своё предложение по трансферу полузащитника московского «Динамо» Хорхе Карраскаля до € 11 млн плюс € 2 млн в виде бонусов. Об этом сообщает журналист Сесар Луис Мерло в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее СМИ сообщали, что красно-чёрные предложили российскому клубу € 12 млн с учётом бонусов за 27-летнего игрока. Также отмечалось, что «Динамо» требует € 15 млн за возможный переход колумбийского футболиста и не намерено снижать свои требования.

В минувшем сезоне Карраскаль принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

Материалы по теме
Переход Карраскаля из «Динамо» во «Фламенго» близок к срыву — Сиерра
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android