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Тренер сборной Португалии: мы верили, что сможем обыграть Германию

Тренер сборной Португалии: мы верили, что сможем обыграть Германию
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Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес поделился впечатлениями от победы над национальной командой Германии (2:1) в полуфинале Лиги наций.

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/2 финала
04 июня 2025, среда. 22:10 МСК
Германия
Окончен
1 : 2
Португалия
1:0 Вирц – 48'     1:1 Консейсау – 63'     1:2 Роналду – 68'    

«Мы верили, что сможем обыграть Германию на её поле, но одно дело говорить, а другое — сделать. Это огромная разница. В футболе нужны такие моменты. Германия не побеждала Португалию 25 лет, к тому же мы играли на выезде против команды, которая очень сильна в родных стенах. И мы пропустили первыми, это была проблема. Команда правильно отреагировала, проявила стойкость. Все эти качества понадобятся нам в финале, если мы хотим обыграть Испанию», — приводит слова Мартинеса официальный сайт УЕФА.

Финальный матч турнира между сборными Португалии и Испании состоится 8 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

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