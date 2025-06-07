Тренер сборной Португалии: мы верили, что сможем обыграть Германию

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес поделился впечатлениями от победы над национальной командой Германии (2:1) в полуфинале Лиги наций.

«Мы верили, что сможем обыграть Германию на её поле, но одно дело говорить, а другое — сделать. Это огромная разница. В футболе нужны такие моменты. Германия не побеждала Португалию 25 лет, к тому же мы играли на выезде против команды, которая очень сильна в родных стенах. И мы пропустили первыми, это была проблема. Команда правильно отреагировала, проявила стойкость. Все эти качества понадобятся нам в финале, если мы хотим обыграть Испанию», — приводит слова Мартинеса официальный сайт УЕФА.

Финальный матч турнира между сборными Португалии и Испании состоится 8 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.