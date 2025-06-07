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Николич попрощался с игроками ЦСКА перед уходом из клуба — источник

Николич попрощался с игроками ЦСКА перед уходом из клуба — источник
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Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич попрощался со своими подопечными перед уходом из клуба. Как сообщает «Спорт-экспресс», сербский специалист позвонил некоторым футболистам московской команды и рассказал о своих планах.

Ранее сообщалось, что в приглашении Марко Николича заинтересован греческий АЕК. По данным СМИ, тренер готов самостоятельно выкупить свой контракт с красно-синими, чтобы переход состоялся.

Николич возглавил ЦСКА летом прошлого года. Под его управлением команда завершила сезон на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Кроме того, подопечные Марко Николича завоевали Фонбет Кубок России — 2024/2025, победив в Суперфинале турнира «Ростов» в серии пенальти (0:0, 4:3 (пен.)).

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