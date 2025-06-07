Аарон Рэмси может продолжить карьеру в Мексике — The Sun

Тренер и футболист «Кардифф Сити» Аарон Рэмси имеет шансы перейти в мексиканский «Пумас». Об этом сообщает The Sun со ссылкой на интервью журналиста Андреса Баки в подкасте Seleccione2.

Согласно источнику, трансфер состоится в ближайшее время. Контракт Рэмси с «лазурными птицами» рассчитан до 30 июня, на данный момент неясно, продолжат ли стороны сотрудничество. Рэмси не играл за команду с марта из-за травмы, но он работал в качестве тренера.

По итогам прошедшего сезона Чемпионшипа «Кардифф Сити» занял последнее место в турнирной таблице и вылетел в Первую лигу.

В прошлом сезоне чемпионата Мексики «Пумас» занял четвёртое место в Апертуре и 10-ю строчку в Клаусуре.