Марко Матерацци: Индзаги мог сделать больше, Киву — правильный человек для «Интера»

Бывший защитник миланского «Интера» и сборной Италии Марко Матерацци поделился мнением об уходе Симоне Индзаги с поста главного тренера клуба, а также высказался о возможном назначении Кристиана Киву на эту должность.

«Симоне Индзаги следует поблагодарить за вторую звезду на эмблеме и прекрасную игру команды, но это правда, что он мог бы сделать больше. Мы выбросили два скудетто с сильнейшей командой лиги. Команда «Интер», несомненно, сильнейшая в Серии А. Киву — правильный человек для клуба», — приводит слова Матерации журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

Экс-защитник выступал в составе «Интера» с 2007 по 2014 год. С 2018 по 2024 год Киву работал в системе молодёжных команд «нерадзурри». В феврале 2025-го 44-летний специалист возглавил «Парму». Под его руководством команда провела 13 матчей в чемпионате Италии, в которых три раза победила, три раза проиграла и семь раз разделила очки с соперником.