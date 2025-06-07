Сборная Англии с минимальным счётом обыграла Андорру в матче отбора к ЧМ-2026

Завершился матч 3-го тура отборочного турнира к чемпионату мира — 2026, в котором встречались сборные Андорры и Англии. Команды играли на стадионе «Стейдж Фронт» (Барселона, Испания). Встречу обслуживала хорватская бригада арбитров во главе с Игором Паячем. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Англичане одержали минимальную победу — 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 50-й минуте. Отличился нападающий и капитан сборной Англии Гарри Кейн.

После этой победы в активе англичан стало девять очков. Команда Томаса Тухеля занимает первое место в группе К. Андорра не сумела набрать очки за первые три встречи и располагается на пятой строчке.