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Андорра — Англия, результат матча 67 июня 2025, счет 0:1, отборочный турнир ЧМ-2026

Сборная Англии с минимальным счётом обыграла Андорру в матче отбора к ЧМ-2026
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Завершился матч 3-го тура отборочного турнира к чемпионату мира — 2026, в котором встречались сборные Андорры и Англии. Команды играли на стадионе «Стейдж Фронт» (Барселона, Испания). Встречу обслуживала хорватская бригада арбитров во главе с Игором Паячем. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Англичане одержали минимальную победу — 1:0.

ЧМ-2026 — Европа . Группа K. 3-й тур
07 июня 2025, суббота. 19:00 МСК
Андорра
Окончен
0 : 1
Англия
0:1 Кейн – 50'    

Единственный гол в матче был забит на 50-й минуте. Отличился нападающий и капитан сборной Англии Гарри Кейн.

После этой победы в активе англичан стало девять очков. Команда Томаса Тухеля занимает первое место в группе К. Андорра не сумела набрать очки за первые три встречи и располагается на пятой строчке.

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