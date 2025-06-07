«Челси» согласовал контракт с нападающим «Боруссии» Дортмунд — Хоукинс

Крайний нападающий дортмундской «Боруссии» Джейми Байно-Гиттенс согласовал условия сотрудничества с «Челси». Об этом сообщает журналист Фабрис Хоукинс на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Согласно источнику, хавбек подпишет с лондонцами договор, рассчитанный на семь лет. Теперь «синим» предстоит провести переговоры с «Боруссией».

В 48 матчах прошедшего клубного сезона Байно-Гиттенс забил 12 голов и отдал пять результативных передач. Согласно известному статистическому интернет-порталу Transfermarkt, который специализируется на оценке трансферной стоимости футболистов, игрок дортмундцев оценивается в € 50 млн.