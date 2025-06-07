Нобель Арустамян прокомментировал возможный уход Николича с поста главного тренера ЦСКА

Футбольный комментатор Нобель Арустамян назвал возможный уход тренера московского ЦСКА Марко Николича в греческий АЕК главным событием межсезонья в Российской Премьер-Лиге.

«Главное событие российского межсезонья – ещё толком не начавшегося – вероятный уход Марко Николича из ЦСКА. Чуть ранее «Спартак» продлил истекавший в 2026-м контракт с Деяном Станковичем. ЦСКА с Николичем этого не сделал. Сейчас Марко активно переманивает греческий АЕК. Шок для болельщиков ЦСКА – после такой классной весны в РПЛ, после победы в Фонбет Кубке России, после стольких громких слов», — написал Арустамян в телеграм-канале.

Ранее стало известно, что АЕК заинтересован в трансфере главного тренера ЦСКА Марко Николича. Сообщалось, что сербский специалист готов самостоятельно выкупить свой контракт с армейцами, чтобы сменить команду. По данным СМИ, тренер уже оповестил некоторых игроков команды о своём уходе и попрощался с ними.