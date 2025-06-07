Криштиану Роналду — о финале Лиги наций: завтра Португалия снова войдёт в историю
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Нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал в соцсетях пост, посвящённый финалу Лиги наций УЕФА, в котором команда сыграет с Испанией. Встреча состоится в воскресенье, 8 июня, и пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен» в Германии.
Лига наций УЕФА . Лига А. Финал
08 июня 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Португалия
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Это для нас. Это для вас. Это для Португалии. Завтра наступит день, когда мы снова войдём в историю», — написал Роналду на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).
В полуфинале сборная Португалии одержала волевую победу над командой Германии. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу португальцев, а победный гол записал на свой счёт 40-летний форвард Криштиану Роналду.
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