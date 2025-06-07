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Сборная Андорры впервые уступила команде Англии с разницей в один мяч

Сборная Андорры впервые уступила команде Англии с разницей в один мяч
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Впервые в истории сборная Андорры проиграла национальной команде Англии с разницей в один мяч. Игра отборочного этапа чемпионата мира — 2026 завершилась со счётом 1:0 в пользу «трёх львов».

ЧМ-2026 — Европа . Группа K. 3-й тур
07 июня 2025, суббота. 19:00 МСК
Андорра
Окончен
0 : 1
Англия
0:1 Кейн – 50'    

В рамках отбора на чемпионат Европы — 2008 Андорра уступила англичанам со счётом 0:5 и 0:3. В отборе на чемпионат мира — 2010 Англия побеждала со счётом 2:0 и 6:0. В отборе на мундиаль 2022 года англичане также добыли две победы в противостоянии с этой командой — 4:0 и 5:0.

После этой игры сборная Англии возглавляет турнирную таблицу группы K, заработав девять очков. Андорра располагается на последней строчке (0 очков).

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