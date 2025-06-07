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Нобель Арустамян объяснил, почему Николич хочет возглавить греческий АЕК

Нобель Арустамян объяснил, почему Николич хочет возглавить греческий АЕК
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Футбольный комментатор Нобель Арустамян назвал причины, по которым главный тренер московского ЦСКА Марко Николич заинтересован в переходе в греческий АЕК.

«Почему АЕК – понятно. С его спортивным директором Рибалтой Марко связывают давние тёплые отношения. Ходили разговоры, что Хавьер хотел позвать Николича ещё в «Парму». О работе в Европе Марко мечтает давно. После «Локомотива» устраивающий оффер оттуда Николич так и не получил – и поэтому выбрал Эмираты. Топ-лигой греческий чемпионат не назовёшь, это даже не второй эшелон. Но предположу, что Николич считает: работа в Афинах скорее приблизит к работе в топ-5 лигах, чем РПЛ», — написал Арустамян в телеграм-канале.

Ранее стало известно, что АЕК заинтересован в трансфере главного тренера ЦСКА Марко Николича. Испанец Хавьер Рибалта занимает пост спортивного директора греческой команды с октября 2024 года. По данным СМИ, тренер уже оповестил некоторых игроков команды о своём уходе и попрощался с ними.

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