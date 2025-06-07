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Игрок «Спартака» Бонгонда получил травму и покинул расположение сборной ДР Конго

Игрок «Спартака» Бонгонда получил травму и покинул расположение сборной ДР Конго
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Крайний нападающий «Спартака» Тео Бонгонда покинул расположение сборной Демократической республики Конго из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды в соцсети Х (ранее Twitter).

Бонгонда получил повреждение во время товарищеского матче со сборной Мали (1:0). Тео вышел в стартовом составе и был заменён на 24-й минуте.

В минувшем сезоне 29-летний вингер принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

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