«Жду, когда он сам внятно озвучит свою позицию». Арустамян — о тренере ЦСКА Николиче

Футбольный комментатор Нобель Арустамян отреагировал на слухи о возможном уходе из московского ЦСКА сербского главного тренера Марко Николича, интерес к которому, как сообщается, проявляет греческий АЕК.

«С Марко я знаком давно и жду, когда он сам внятно озвучит свою позицию. Обычно он не уходит от ответа – любопытно, что скажет в этот раз», — написал Арустамян в телеграм-канале.

Ранее стало известно, что АЕК заинтересован в трансфере главного тренера ЦСКА Марко Николича. Сообщалось, что сербский специалист готов самостоятельно выкупить свой контракт с армейцами, чтобы сменить команду. По данным СМИ, тренер уже оповестил некоторых игроков команды о своём уходе и попрощался с ними.