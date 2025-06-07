Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Албания — Сербия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Жду, когда он сам внятно озвучит свою позицию». Арустамян — о тренере ЦСКА Николиче

«Жду, когда он сам внятно озвучит свою позицию». Арустамян — о тренере ЦСКА Николиче
Комментарии

Футбольный комментатор Нобель Арустамян отреагировал на слухи о возможном уходе из московского ЦСКА сербского главного тренера Марко Николича, интерес к которому, как сообщается, проявляет греческий АЕК.

«С Марко я знаком давно и жду, когда он сам внятно озвучит свою позицию. Обычно он не уходит от ответа – любопытно, что скажет в этот раз», — написал Арустамян в телеграм-канале.

Ранее стало известно, что АЕК заинтересован в трансфере главного тренера ЦСКА Марко Николича. Сообщалось, что сербский специалист готов самостоятельно выкупить свой контракт с армейцами, чтобы сменить команду. По данным СМИ, тренер уже оповестил некоторых игроков команды о своём уходе и попрощался с ними.

Материалы по теме
«Николич сам хочет уйти из ЦСКА». Главное о самой неожиданной новости РПЛ этого лета
Эксклюзив
«Николич сам хочет уйти из ЦСКА». Главное о самой неожиданной новости РПЛ этого лета
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android