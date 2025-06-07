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Дания обыграла Северную Ирландию в товарищеском матче

Дания обыграла Северную Ирландию в товарищеском матче
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Сборная Дании переиграла национальную команду Северной Ирландии в товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу датчан. Игра проходила на стадионе «Паркен» (Копенгаген, Дания). Главным арбитром встречи был Манелаос Антониу (Кипр).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
07 июня 2025, суббота. 20:00 МСК
Дания
Окончен
2 : 1
Северная Ирландия
0:1 Хёйбьерг – 6'     1:1 Исаксен – 45+2'     2:1 Эриксен – 67'    

Пьер-Эмиль Хёйбьерг на шестой минуте отметился автоголом и обеспечил гостям преимущество. Густав Исаксен на 45+2-й минуте сравнял счёт, а на 67-й минуте забил Кристиан Эриксен.

За всё время эти команды сыграли друг с другом 14 раз: у датчан шесть побед, у североирландцев — три.

В рамках отборочного этапа чемпионата мира — 2026 сборная Дании сыграет в группе C с командами Беларуси, Греции и Шотландии. Северная Ирландия в группе A встретится с Германией, Люксембургом и Словакией.

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