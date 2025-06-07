Дания обыграла Северную Ирландию в товарищеском матче

Сборная Дании переиграла национальную команду Северной Ирландии в товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу датчан. Игра проходила на стадионе «Паркен» (Копенгаген, Дания). Главным арбитром встречи был Манелаос Антониу (Кипр).

Пьер-Эмиль Хёйбьерг на шестой минуте отметился автоголом и обеспечил гостям преимущество. Густав Исаксен на 45+2-й минуте сравнял счёт, а на 67-й минуте забил Кристиан Эриксен.

За всё время эти команды сыграли друг с другом 14 раз: у датчан шесть побед, у североирландцев — три.

В рамках отборочного этапа чемпионата мира — 2026 сборная Дании сыграет в группе C с командами Беларуси, Греции и Шотландии. Северная Ирландия в группе A встретится с Германией, Люксембургом и Словакией.